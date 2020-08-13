 

Айза Анохина о новом клипе Давы и Филиппа Киркорова: «Это гимн конца света»

13.08.2020, 12:53, Разное

В микроблоге Instagram в разделе сторис Айза Анохина решила пообщаться со своими фолловерами по поводу того, что неудачно получилась на обложке глянца Cosmopolitan. Однако она считает, что хуже этого события может быть только новая песня Филиппа Киркорова и Давы под название «Ролекс».
Айза Анохина в связи с этим объявила «день всемирного хейта». Многие поклонники не узнали экс-супругу Гуфа на обложке популярного издания. Телеведущая решила подбодрить себя и высмеяла новую работу поп-короля и Давида Манукяна. Айза Анохина считает себя «хейтером так себе», однако композицию «Ролекс» она назвала «убогой». Новую песню инстадива считает «гимном конца света» и удивляется, зачем Филипп Киркоров пошел на это сотрудничество. Айза Анохина заявила, что клип ужасный и она не понимает, для кого артисты записали эту работу.

Мнения поклонников по поводу «Ролекса» кардинально разделились. Некоторые восхищаются тем, что поп-король не боится экспериментировать. Другие отметили, что в новой песне слишком много похожего на композицию «Кадиллак» Элджея и Моргенштерна. Также многие пользователи Сети не понимают, зачем бывший муж Аллы Пугачевой потратил свое время на Даву, о котором все узнали только после начала романа с Ольгой Бузовой.



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