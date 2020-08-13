Греческий и турецкий фрегаты задели друг друга в Средиземноморье

13.08.2020, 12:48, Новости дня

Греческий фрегат Limnos и турецкий фрегат Kemalreis (F-247) класса Barbaros «соприкоснулись» во время маневрирования в Восточном Средиземноморье, однако Генштаб национальной обороны Греции это официально не подтверждает.

Информированный источник сообщил, что два корабля «задели» в среду друг друга, что не означает обязательно, что они столкнулись. Как отмечает издание, такое может произойти при маневрировании в очень небольшом пространстве, например, в спорном районе, где находилось турецкое исследовательское судно Oruc Reis («Оруч Реис»), и была большая концентрация военных кораблей двух стран, передает ТАСС со ссылкой на портал Armyvoice.gr, специализирующийся на военной тематике.

Представитель Главного штаба военно-морского флота Греции ответил на запрос Armyvoice.gr, что, насколько ему известно, не было столкновения кораблей. Представитель Генерального штаба национальной обороны утверждал, что ничего не знает о таком инциденте. При этом представители министерства национальной обороны, пожелавшие остаться неназванными, подтвердили порталу инцидент, но намекнули, что имеется молчаливое соглашение не придавать ему большого значения.

Согласно имеющейся информации, и Греция, и Турция, похоже, хотят сохранять спокойствие в такой напряженной обстановке, и, очевидно, обе стороны избегают инцидента, который может принять неконтролируемые масштабы кризиса.

В свою очередь другой греческий оборонный портал Defence-point.gr утверждал, что турецкий фрегат класса Yavuz пытался таранить греческий фрегат Limnos, наблюдавший за судном Oruc Reis. Такие действия, по его словам, были предприняты в рамках попытки снять препятствия, созданные греческим флотом для незаконной сейсморазведки Oruc Reis на греческом морском шельфе к югу от острова Кастелоризо.

«По достоверной информации, греческий фрегат избежал тарана, но в результате маневра получил повреждение турецкий фрегат. Инцидент не получил продолжения, но в Афинах было решено, что премьер-министр Кириакос Мицотакис должен направить Анкаре четкий предупредительный сигнал», – отмечает портал. Поэтому Мицотакис выступил со срочным обращением к нации, в котором он косвенно упоминает об инциденте, говоря о возможности потери контроля из-за большой концентрации военных кораблей в небольшой зоне.

«Пусть знают все: риск инцидента [между вооруженными силами двух стран] сохраняется, когда такое большое количество войск сосредоточено на ограниченной территории. И ответственность в таком случае будет нести виновник создания таких условий», – заявил, в частности, Мицотакис в телеобращении.

Напомним, Турция возобновила геологоразведочное бурение в Средиземном море.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.