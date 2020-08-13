 

На БелАЗе опровергли информацию о забастовке

13.08.2020, 12:48, Новости дня

Трудовой забастовки на БелАЗе нет, там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино, заявили в пресс-службе предприятия.

В пресс-службе БЕЛАЗа сообщили, что «трудовой забастовки нет», в данный момент «проходит встреча администрации города (Жодино), руководства предприятия с нашими работниками из всех структурных подразделений, кто желает и у кого есть какие-то вопросы», передает РИА «Новости».

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что в четверг БЕЛАЗ якобы вышел на забастовку.

До этого сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики. Позже предприятие заявило, что работает в штатном режиме, забастовки нет. При этом там прошли задержания.



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