 

Александр Васильев: Я понимаю, чем Лиза Арзамасова поразила Илью Авербуха

13.08.2020, 12:43, Разное

Васильев уверен, что Арзамасова отлично справится с ролью в
картине или постановке, например, Чарльза Диккенса. Профиль девушки, улыбка,
форма носа, длинные волосы, которые она часто завивает, мысленно отправляют
смотрящего на нее в ХIX век. У звезды сериала “Папины дочки” хорошая осанка,
она отлично сыграла бы английскую аристократку.

По словам Васильева, избраннице Авербуха стоит
отказаться от слишком современных нарядов. Артистке надо забыть о брюках карго,
спортивных костюмах, кроссовках, слипонах, джинсовых куртках, бомберах и косухах.
Подобные вещи не сочетаются с внешностью Лизы.

Арзамасовой следует носить платья из кружева или тюля. Звезда серила “Папины дочки” будет отлично смотреться в нарядах,
которые предпочли бы героини Антона Чехова. Девушке надо открывать
плечи и руки, подчеркивать талию расклешенными юбками. На красных дорожках
знаменитости пойдут наряды в пол.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 18 Июл 2020 в 3:11 PDT

“Я понимаю, чем Лиза Арзамасова поразила Илью Авербуха”, – заметил
ведущий программы “Модный приговор”. Александру Васильеву кажется, что фигурист
искал нежную и женственную спутницу. Таких девушек сейчас сложно найти, красавицы
сегодня все на одно лицо, их историк моды назвал “милыми мордашками”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Ученые из Израиля опровергли существование здорового питания

13.01 / Мнение: Скотоферма и медиа

09.08 / Гибкий смартфон Huawei Mate X2 превратится в аналог Galaxy Z Fold 2 от Samsung

23.07 / В торговом комплексе Санкт-Петербурга «Гранд Каньон» обнаружен труп 49-летнего мужчины

30.07 / Прилучный набросился на фанатку из-за слов о Карпович

23.07 / Муцениеце посвятила разрыву с Прилучным новый пост в Instagram

23.07 / Ученые из США узнали, как таяли ледники Антарктики 400 тысяч лет назад

03.08 / Фотогалерея: Ухань в объективе российского студента Дениса

06.07 / Covid-19 оказался подозрительно схож с вирусом, который заметили 7 лет назад в китайской пещере и привезли в Ухань

04.07 / Анна Семенович продемонстрировала пикантное видео из массажного кабинета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска