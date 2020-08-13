Александр Васильев: Я понимаю, чем Лиза Арзамасова поразила Илью Авербуха

13.08.2020, 12:43, Разное

Васильев уверен, что Арзамасова отлично справится с ролью в

картине или постановке, например, Чарльза Диккенса. Профиль девушки, улыбка,

форма носа, длинные волосы, которые она часто завивает, мысленно отправляют

смотрящего на нее в ХIX век. У звезды сериала “Папины дочки” хорошая осанка,

она отлично сыграла бы английскую аристократку.

По словам Васильева, избраннице Авербуха стоит

отказаться от слишком современных нарядов. Артистке надо забыть о брюках карго,

спортивных костюмах, кроссовках, слипонах, джинсовых куртках, бомберах и косухах.

Подобные вещи не сочетаются с внешностью Лизы.

Арзамасовой следует носить платья из кружева или тюля. Звезда серила “Папины дочки” будет отлично смотреться в нарядах,

которые предпочли бы героини Антона Чехова. Девушке надо открывать

плечи и руки, подчеркивать талию расклешенными юбками. На красных дорожках

знаменитости пойдут наряды в пол.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 18 Июл 2020 в 3:11 PDT

“Я понимаю, чем Лиза Арзамасова поразила Илью Авербуха”, – заметил

ведущий программы “Модный приговор”. Александру Васильеву кажется, что фигурист

искал нежную и женственную спутницу. Таких девушек сейчас сложно найти, красавицы

сегодня все на одно лицо, их историк моды назвал “милыми мордашками”.