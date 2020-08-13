Александр Васильев: Я понимаю, чем Лиза Арзамасова поразила Илью Авербуха
13.08.2020, 12:43, Разное
Васильев уверен, что Арзамасова отлично справится с ролью в
картине или постановке, например, Чарльза Диккенса. Профиль девушки, улыбка,
форма носа, длинные волосы, которые она часто завивает, мысленно отправляют
смотрящего на нее в ХIX век. У звезды сериала “Папины дочки” хорошая осанка,
она отлично сыграла бы английскую аристократку.
По словам Васильева, избраннице Авербуха стоит
отказаться от слишком современных нарядов. Артистке надо забыть о брюках карго,
спортивных костюмах, кроссовках, слипонах, джинсовых куртках, бомберах и косухах.
Подобные вещи не сочетаются с внешностью Лизы.
Арзамасовой следует носить платья из кружева или тюля. Звезда серила “Папины дочки” будет отлично смотреться в нарядах,
которые предпочли бы героини Антона Чехова. Девушке надо открывать
плечи и руки, подчеркивать талию расклешенными юбками. На красных дорожках
знаменитости пойдут наряды в пол.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Я понимаю, чем Лиза Арзамасова поразила Илью Авербуха”, – заметил
ведущий программы “Модный приговор”. Александру Васильеву кажется, что фигурист
искал нежную и женственную спутницу. Таких девушек сейчас сложно найти, красавицы
сегодня все на одно лицо, их историк моды назвал “милыми мордашками”.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет