Совсем не Мэри Поппинс: Меган Маркл и принц Гарри уволили няню своего сына Арчи на второй день

13.08.2020, 12:40, Разное

Рано или поздно все родители, желающие найти няню или сертифицированного медработника для ухода за своим ребенком, сталкиваются с проблемой: нанять настоящего профессионала в этой сфере порой бывает очень сложно, а сойтись характерами и взглядами на жизнь с человеком, который будет проводить время с твоим чадом, и того сложнее. Не избежали этой проблемы и принц Гарри с Меган Маркл. Одна из их первых попыток нанять женщину для присмотра за своим сыном Арчи закончилась полным фиаско. И об этом стало известно благодаря все той же неавторизированной биографии пары “В поисках свободы”, которая 11 августа появилась на прилавках книжных на Западе. Напомним, на страницах этого труда приводятся подробности королевских будней принца Гарри и Меган Маркл, которые авторы Омид Скоби и Каролин Дюрант, как одни из главных журналистов, сопровождающих пару, рассказывают практически из первых уст.

Еще до появления “В поисках свободы” на прилавках из отдельных фрагментов книги стало известно о первом свидании Гарри и Меган, а также о том, почему ее колье вызвало у дворца такое недовольство. Также мы уже рассказывали более подробно и других деталях, которые удалось узнать после публикции. Несколько же часов назад издание People опубликовало новый фрагмент из книжки – как раз касающийся поисков няни мечты.

Меган и Гарри пришлось уволить присматривающую за их ребенком ночную медсестру прямо в середине ее смены, потому что она была абсолютно безответственной и вела себя непрофессионально,

– сообщают Скоби и Дюрант в тексте.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

По-видимому, речь идет о первых месяцах жизни малыша, которые он до переезда его родителей в Америку, провел в Великобритании. Затем, судя по всему, пара наняла вторую няню, чья работа уже не вызывала у них столько вопросов. Однако “они оба так и не смогли почувствовать себя достаточно спокойно, чтобы нормально спать ночью, и постоянно проверяли, как там Арчи”. Иными словами – Мэри Поппинс пока не постучала в двери герцога и герцогини Сассекских, и они все еще не могут доверить сына другим людям.

Малыш Арчи Харрисон родился в понедельник, 6 мая, 2019 года (в один день с Джорджем Клуни, кстати), рано утром, а уже вечером об этом узнал весь мир. Через некоторое время родители разрешили фотографам сделать с ним первые официальные снимки, а чуть позже обнародовали имя – Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Британский HELLO! связался со своим источником из королевской семьи и выяснил значение этого имени. Арчи – просто нравилось и Меган, и Гарри, и оно современное, как они и хотели. Оно означает “отчаянный”, “смелый”, “храбрый” и имеет английское происхождение. А с именем Харрисон все куда умилительнее: на английском оно пишется как Harrison – первая часть совпадает с именем отца малыша Harry, а вторая – son – переводится как “сын”. То есть вторая часть имени мальчика прямо указывает на то, чей он сын – “сын Гарри”. Титула Арчи не имеет: Гарри и Меган приняли решение отказаться от него, чтобы их сын мог вести обычную жизнь.

Меган и маленький Арчи

К слову, ни Гарри ни Меган не давали интервью для книги “В поисках свободы” и не одобряли ее публикацию. При этом авторы при написании книги пообщались с более чем 100 источниками, включая “близких друзей Гарри и Меган, королевских помощников и персонал дворца (нынешний и прошлый)”. Любая информация, приведенная в книге, имеет подтвеждение как минимум двух источников.