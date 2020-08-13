Памела Андерсон показала видео с пикантной съемки для Jasmin

13.08.2020, 12:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Памела Андерсон показала поклонникам видео, которое было сделано во время съемки для платформы Jasmin. 53-летняя фотомодель позировала в прозрачном шикарном комплекте нижнего белья, поверх которого был накинут белый халат.

Актрису на видео запечатлели во время съемок на нескольких локациях. Памела Андерсон снималась у бассейна в полный рост и у окна на шезлонге. Фолловеры также восхитились тем, как знаменитость дефилировала, чтобы пройти к месту фотосъемки. В комментариях Памелу Андерсон засыпали восхищенными комплиментами. Один из пользователей написал, что модель является «символом красоты». Также многие отметили сексуальность актрисы и ее шикарное тело.

Недавно Памела Андерсон показала, как она выглядела в молодости. Звезда опубликовала в Instagram снимок в пикантном купальнике, сделанный фотографом Стивеном Вайда из США. Он запечатлел модель в розовом слитном купальном костюме, декорированном вырезами на животе и в области декольте.