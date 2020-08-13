Мнения: Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

13.08.2020, 12:30, Новости дня

Остается только еще раз подтвердить – истории управляют человечеством. Теперь и при помощи соцсетей, но они и без них им управляли всегда.

Остается только еще раз подтвердить – истории управляют человечеством. Теперь и при помощи соцсетей, но они и без них им управляли всегда.

К примеру, лидер протеста бежал из страны, бросив свой возбужденный до протеста электорат. И если смотреть на ситуацию прямо, то мы видим тупой трусливый побег. Но человечество такая история не устраивает. Ему нужна история красивая, хайповая. Хайповые истории расходились вирусом еще до существования соцсетей, и все они всегда строились по принципу – быть понятными и красивыми.

История в варианте «трусливый побег» человечество не устраивает. А вот если «бежала, когда ей угрожали расправой над детьми» – это уже красиво. При этом никаких доказательств, свидетельств того, что оно так и было – угрожали расправой над детьми – нет. Людям просто бросили кости «она обмолвилась в видео», «она намекнула», и люди приняли эту историю, красиво же.

Хотя то же самое событие могло развиваться по десятку разных вариантов, а может и нескольким десяткам. Но если они некрасивы, то они будут отброшены в пользу красивых. И я понимаю, зачем эта красивая история нужна тем, кто выходит на протест – чтобы морально не сникнуть после предательства. Но зачем она нужна всем прочим бушующим в соцсетях? Ответ – красиво.

Или появляются фото – спецназовец со щитом ведет парня, подняв руку. «Это он перешел на сторону народа!» – согласна, красивая версия для сентиментальных. Где доказательства? И, кстати, есть еще масса вариантов – он просто поднял руку, чтобы сказать – «Спецназ – сила!». Или у него что-то зачесалось, он вскинул руку, и этот мимолетный момент был запечатлен фотографом. Но такие версии – некрасивы.

Или эти офицеры, сжигающие погоны… Кто, где, как звать, где служил, есть наличие свидетельств, позволяющих говорить о массовости тенденции? И видели ли вы когда-нибудь вживую офицера, способного так поступить со своим мундиром? Нет! Это ты – плохая! Такие вопросы задавать не моги! Не мешай нам верить в наши красивые истории.

Знаете, я как-то видела в Фейсбуке одну картинку, и теперь все для меня происходит по той метафоре. Львица растерзала лань, из той вывалился плод. Львица села возле него. Подпись – «львица осознала, что убила новую жизнь, села рядом в шоке и умерла от разрыва сердца». Эта история начала расходиться с вирусным эффектом.

Она же красива. Она же то, что хочет потреблять человек. Приходили в комментарии единицы и возвещали – «В природе не бывает таких историй. Львица села отдохнуть. Сейчас она сожрет этот плод». Но никто не слышал. Под теми же комментариями появлялись сердечки, молитвенно сложенные руки, слезы и даже свечки. «Звери как люди, – писали люди. – А иногда лучше людей».

Наверное, поэтому нам показывают такие истории в мультиках. Но все же пора взрослым людям научиться отличать мультики от реальной жизни.

Источник: Телеграм-канал Марины Ахмедовой

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Светлана Тихановская