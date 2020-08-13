Названы незарегистрированные в Instagram знаменитости

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13.08.2020, 12:30, Разное

Несмотря на то, что Instagram предоставляет колоссальные возможности для взаимодействия с подписчиками, многие западные звезды не стремятся зарегистрировать там страницу. Некоторые знаменитости не поддерживают такое явление как социальные сети, другие не хотят выставлять напоказ свою личную жизнь.
Так, среди тех, кто негативно относится к социальным сетям, оказались Брэдли Купер и близнецы Эшли и Мэри-Кейт Олсен. Купер даже не посещал страницу своей бывшей возлюбленной Ирины Шейк, а Олсен считают, что социальные сети вызывают зависимость.

Гитаристу группы Tokio Hotel Тому Каулитцу не требуется аккаунт в Instagram, поскольку его часто фотографирует и публикует снимки супруга Хайди Клум. А скандальная модель Кейт Мосс просто отказывается делать личную жизнь доступной общему вниманию. Однако она имеет закрытый аккаунт, позволяющий ей отслеживать деятельность коллег и друзей.

Актриса Дженнифер Лоуренс не заводит аккаунт в Instagram из-за критики ненавистников. А Дэниел Рэдклиф, наоборот, устал от всеобщего внимания, поэтому даже на публичных мероприятиях он старается не попадать в объективы фотоаппаратов. Также активность в социальных сетях не проявляют Кейт Уинслет, Бенедикт Кэмбербетч, Анджелина Джоли и Джонни Депп.



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