ЦИК Белоруссии озвучил итоги выборов в Минске

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13.08.2020, 12:30, Новости дня

Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала данные по итогам голосования на президентских выборах по регионам.

Так, за действующего президента республики Александра Лукашенко голоса отдали 64,49% избирателей, а за Светлану Тихановскую – 14,92%, передает ТАСС.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста.



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