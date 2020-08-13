9 сентября выйдет новый Motorola Razr 5G с гибким OLED-дисплеем

13.08.2020, 12:30, Разное

О выходе нового флагмана в инновационном форм-факторе объявила компания Motorola. Razr 5G с гибким дисплеем, выполненным по технологии OLED, выходит в продажу 9 сентября.

Первый сгибающийся смартфон Motorola презентовала в прошлом году, его продажи начались с января 2020 года. В Razr образца 2019-го также была реализована OLED-технология дисплея, что также поспособствовало успеху модели. Новая модификация устройства увидит мир уже 9 сентября.

Motorola Razr с модулем для работы в мобильных сетях пятого поколения получила кодовое название Odyssey. В опубликованном на официальном сайте корпорации тизере видна сама модель, ее дизайн, увеличенный экран и новые возможности. Также специалисты, работающие над рекламой проекта, предлагают запомнить эту дату, намекая на гораздо большие сюрпризы от новой версии сгибающегося смартфона.

Складной корпус Motorola Razr 5G, как полагают эксперты, стал более практичным, работать устройство будет на однокристальном чипсете Snapdragon 765G SoC, в дополнение к которому аппарат получил 8-гигабайтную карту оперативной памяти. Для записи любого рода контента производитель предлагает 256 гигабайт памяти флэш-накопителя.

Кроме того, в смартфоне установлена качественная 48-мегапиксельная основная камера с измененным дизайном и множеством вспомогательных настроек. Объектив селфи-камеры равен 20 мегапикселям, а аккумуляторная батарея получила мощность в 2845 мА•ч и поддерживает быструю 18-ваттную зарядку.