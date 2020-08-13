Умер сбежавший из СССР в США писатель Игорь Ефимов

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13.08.2020, 12:23, Разное

Российский и американский писатель Игорь Ефимов, работавший под псевдонимом Андрей Московит, скончался в США. Ему было 83 года.

О смерти литератора сообщил публицист Евгений Беркович. Он отметил, что постоянно поддерживал связь с приятелем и был шокирован его кончиной, сообщает RT.

Игорь Ефимов уехал из СССР в США в 1978 году. Среди его знаменитых произведений – “Архивы Страшного суда”, “Свергнуть всякое иго” и посвященная смерти 35-го президента США Джона Кеннеди книга “Седьмая жена”.



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