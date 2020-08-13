Россияне назвали главные минусы работы из дома

13.08.2020, 12:23, Разное

Специалисты Роструда провели исследование, в ходе которого выяснили, что россиян не устраивает в удаленной работе. Выяснилось, что больше всего работать из дома им мешают сожители и члены семьи, отвлекающие от трудового процесса.

Около 21% опрошенных заявили, что испытывают трудности с организацией рабочего дня. Еще 13% отметили, что на удаленке сложнее общаться с коллегами, а другие 12,47% сообщили, что им зачастую приходится работать даже по окончании рабочего дня. Примечательно, что четверть респондентов заявила об отсутствии минусов удаленной работы, сообщает RT.