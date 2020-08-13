В MIUI 12 появилось эксклюзивное предложение для Xiaomi Mi 10 Ultra

13.08.2020, 12:17, Разное

Предложение персонализации смартфона в прошивке получил новый флагман от Xiaomi. Mi 10 Ultra приобрел эксклюзивное обновление в фирменной оболочке MIUI 12.

Вышедшая новинка от китайского IT-гиганта получила возможность дополнительной персонализации. Как гласят официальные источники, новая опция является так называемыми «суперобоями» с изображениями планеты Сатурн. При этом ранее разработчики китайской компании уже выпустили обои в виде фонов Марса и Земли.

Гаджет Xiaomi Mi 10 с приставкой Ultra стал юбилейным для производителя. В этом году корпорации исполняется 10 лет, в честь этого производитель выпустил целый ряд новинок, а также подготовил щедрые скидки на свою продукцию. В новом флагмане установлен 6,67-дюймовый Full HD+ экран, выполненный по технологии AMOLED и имеющий частоту обновления изображений в 120 герц. При этом под дисплеем находится сканер отпечатков пальцев, а мощность рекордно быстрой зарядки составляет 120 Ватт.

«Сатурн» в оболочке MIUI 12 сначала будет доступен только в указанном гаджете, однако после фон смогут установить владельцы любых других моделей смартфонов. Стоит отметить, что некоторые пользователи уже начали тестировать возможность вручную установить суперобои на другие аппараты. Продажи в магазинах нового Mi 10 Ultra стартуют в Китае уже 16 августа. Сейчас же аппарат можно приобрести по предзаказу онлайн, ценник флагмана составляет 760 долларов США.