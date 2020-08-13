 

Лукашенко распорядился отправлять протестующих на принудительную уборку урожая

13.08.2020, 12:15, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с завтрашнего дня всех протестующих будут свозить на фермы и заставлять убирать урожай. Таким образом, считает он, им удастся «прочистить мозги от чепухи».

Как сообщает государственное агентство БЕЛТА, Лукашенко уже отдал соответствующее распоряжение. Работать в полях задержанные будут «до перевоспитания», а когда оно наступит – будут решать их надзиратели.

– Вот эти все мысли их дурные, вся эта чепуха революционная, она только одним способом лечится – хорошим трудом на свежем воздухе. Работа прочищает мозги, я сам человек рабочий, мне это известно. Так что проявим гуманность, так сказать, заодно и сельчанам поможем. Пару полей огородим проволокой и туда их всех, я распорядился вчера. До перевоспитания пусть работают или пока не уберут всё, а там посмотрим, – сказал он.

Лукашенко добавил, что это также поможет приучить «городских белоручек» к настоящему, полезному для общества труду.

– Вот эти вот протесты, там же кто участвует? Менеджеры вот эти бесполезные, компьютерщики всякие, болтуны интернетные. Одно слово – шелупонь. Белоручки городские, которых переучать надо. Вот пусть поработают хоть раз в жизни по-настоящему. В поле не посачкуешь, чуть что – мотыгой по горбу. И поделом, – заключил президент.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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