Менеджер Легкоступовой ответил на слухи о подготовке к похоронам певицы

13.08.2020, 12:09, Разное

Менеджер певицы, исполнившей хит «Ягода-малина», Валентины Легкоступовой прокомментировал слухи относительного того, что для исполнительницы уже приготовили место на кладбище. Ранее такие сообщения публиковались в СМИ после экстренной госпитализации артистки.

По словам Максима Екимова, он никогда не влезал в личную жизнь Валентины Легкоступовой и ее мужа Юрия Фирсова. Поэтому он не в состоянии подтвердить или опровергнуть факт наличия такой покупки. Однако он подтвердил, что певица находится в очень тяжелом состоянии.

Причиной для госпитализации Валентины Легкоступовой стали кровоизлияние и ушиб головного мозга. Медики приняли решение отправить певицу в реанимацию. До такого состояния исполнительница могла довести себя из-за проблем с алкоголем. Иные источники утверждают, что травмы ей нанес супруг Юрий Фирсов.