 

Менеджер Легкоступовой ответил на слухи о подготовке к похоронам певицы

13.08.2020, 12:09, Разное

Менеджер певицы, исполнившей хит «Ягода-малина», Валентины Легкоступовой прокомментировал слухи относительного того, что для исполнительницы уже приготовили место на кладбище. Ранее такие сообщения публиковались в СМИ после экстренной госпитализации артистки.
По словам Максима Екимова, он никогда не влезал в личную жизнь Валентины Легкоступовой и ее мужа Юрия Фирсова. Поэтому он не в состоянии подтвердить или опровергнуть факт наличия такой покупки. Однако он подтвердил, что певица находится в очень тяжелом состоянии.

Причиной для госпитализации Валентины Легкоступовой стали кровоизлияние и ушиб головного мозга. Медики приняли решение отправить певицу в реанимацию. До такого состояния исполнительница могла довести себя из-за проблем с алкоголем. Иные источники утверждают, что травмы ей нанес супруг Юрий Фирсов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Около 20% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу — мэрия

19.07 / Всадник без головы из Южного Техаса

10.05 / Диетологи утверждают: сало является суперпродуктом

26.06 / Михаил Ефремов перенес сердечный приступ

24.07 / До 52 тысяч: в России хотят ввести пенсионный налоговый вычет

14.07 / Таисия Вилкова впервые показала беременные фото и рассекретила имя дочери

08.08 / “Сцена из постапокалиптического фильма”

24.07 / Мальчик признался бабушке, что к нему по ночам приходит страшная женщина

15.07 / Мнение: Приятная новость!

09.08 / Что произойдет, если каждый день есть гречневую кашу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска