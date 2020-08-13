 

Юлия Высоцкая похвалилась подарком от Аллы Пугачевой

13.08.2020, 12:09, Разное

В своем микроблоге Instagram ведущая программы «Едим дома» Юлия Высоцкая похвалилась подарком, который она получила от Аллы Пугачевой. Набор посуды ручной работы от Примадонны супруга режиссера Андрея Кончаловского назвала «феерическим».
Юлия Высоцкая на протяжении многих лет коллекционирует посуду и в шутку называет это увлечение своей «женской болезнью». Телеведущая привозит различные интересные экземпляры со всего мира. Друзья и коллеги, зная о страсти знаменитости, стараются порадовать ее красивыми керамическими или фарфоровыми вещами, привезенными из путешествий.

На YouTube-канале Юлия Высоцкая показала глубокую белоснежную миску и блюдо, которые она получила в подарок от Аллы Пугачевой. Ведущая призналась, что это – тонкая ручная работа, которая смотрится очень элегантно. Посуду от Примадонны можно использовать для подачи пирогов или фруктов.

Страсть к коллекционированию посуды передалась Юлии Высоцкой по наследству. Мать телеведущей, при виде красивых наборов «сходила с ума». Звезда не думала, что будет реагировать аналогичным образом. Свое увлечение супруга Андрея Кончаловского назвала «вторичным половым признаком и женской болезнью», сравнив его с «целлюлитом».



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