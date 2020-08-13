Участники конкурса «Лидеры России» получили назначения в структуре ПАО «Сбербанк»

13.08.2020, 12:08, Новости дня

Трое участников третьего сезона конкурса «Лидеры РФ 2020» получили приглашения на работу в ПАО «Сбербанк».

Полуфиналист специализации «Финансы и технологии» Андрей Соловьев стал исполнительным директором Группы сопровождения Управления развития технологий дивизиона «Малый и микро бизнес» Департамента ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Соловьев в 2005 году окончил с отличием Саратовский Государственный Университет по специальности «физик», в 2008 году – аспирантуру с получением звания кандидата физико-математических наук. В 2006 году получил второе высшее образование в Саратовском Государственном Социально-Экономическом Университете по специальности «производственный менеджмент». Имеет несколько Oracle-сертификатов по языку Java. Прошел путь от младшего разработчика до руководителя отдела. Работал в аутсорсинговых и продуктовых компаниях. Работая в компании Ай-Теко, по итогам года занял первое место в рейтинге сотрудников департамента численностью 100 человек. До назначения в ПАО «Сбербанк» работал руководителем направления EPAM Systems.

«Планирую максимально применить свой опыт управления разработкой ПО в решении наиболее актуальных на данный момент задач. Основной акцент сделаю на повышении скорости подбора сотрудников в команды, а также развитии группы поддержки и сопровождения. Конкурс «Лидеры России» достаточно сильно изменил мое представление о ключевых навыках эффективного руководителя и понимании того, что такое лидерство вообще. Благодаря обратной связи после каждого этапа конкурса и работе над ошибками любой участник развивается как в личностном, так и в профессиональном плане. Мне каждый новый конкурс открывал возможность перейти на новую карьерную ступеньку и применить свои навыки для решения более амбициозных и ответственных задач», – рассказал он.

Полуфиналист от Центрального федерального округа Олег Аксенов получил должность руководителя направления Группы разработки Управления развития технологий Центра корпоративных решений Департамента ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».

Он родился в 1986 году в Ленинграде. В 2013 году окончил Государственный Морской Технический Университет по специальности «Кораблестроение», а в 2018 году с отличием окончил Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения по специальности «Управление качеством сложных технических систем». Работал на Адмиралтейских Верфях над внедрением инноваций в судостроении. С выполненными разработками вышел в финал Всероссийского инженерного конкурса, стал победителем инженерно-управленческого конкурса Объединенной судостроительной корпорации. До назначения в ПАО «Сбербанк» был главным аналитиком фонда «Центр Инноваций и Информационных Технологий» Федеральной Нотариальной Палаты, где вел программу проектов по цифровой трансформации российского нотариата, одним из результатов которой к концу 2020 года станет возможность для всех граждан удаленно совершать сделки через нотариусов.

«В новой должности буду развивать способы взаимодействия банка с клиентами. Основные планы сейчас – интегрировать работу искусственного интеллекта и операторов в один процесс, что позволит решать вопросы еще быстрее. Чтобы сохранить при этом рабочие места, мы создадим с высвобождаемыми автоматизацией сотрудниками новый сервис СберКонтакт, который сможет с тем же качеством обслуживать клиентов и других компаний», – поделился Аксенов.

Он добавил, что конкурс «Лидеры России» вернул ему веру в Россию: «Я познакомился со множеством талантливых людей, которые в совершенно разных организациях и ролях думают об интересах всего общества, дальнейшей перспективе, и успешно делают нашу страну лучше. Этот опыт дал мне веру не только в свои силы, но и в то, что я смогу найти союзников, с которыми можно браться за большие начинания. Я стал смелее рассматривать резкие повороты в карьере и еще более масштабные задачи, а публичность конкурса помогла им меня найти».

23-летняя участница от Сибирского федерального округа Ирина Новичкова, приглашенная на должность клиентского менеджера ВИП ВСП Иркутского отделения Байкальского банка ПАО «Сбербанк», родилась в Иркутске.

В 2019 году окончила бакалавриат Сибирско-американского факультета менеджмента Иркутского государственного университета по специальности «Менеджмент». Сейчас обучается на двух программах магистратуры «Стратегический и операционный менеджмент» и «Менеджмент в нефтегазовой сфере». Является победителем конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» в номинации «Студент года» и конкурса «Лица ИГУ» в номинации «Общественная деятельность». Была стипендиатом губернатора Иркутской области (за совокупность достижений в науке, учебе и общественной деятельности), три года подряд становилась стипендиатом Оксфордского российского фонда, в феврале 2020 года выиграла именную стипендию фонда Владимира Потанина. Проходила стажировку в Канаде по программе «Watch and learn» от Rotary International и Байкальской международной бизнес школы. До приглашения в ПАО «Сбербанк» была генеральным директором собственной консалтинговой компании, фокусирующейся на финансовом менеджменте для малого бизнеса Иркутска, занималась аналитикой и составлением финансовых планов новых проектов и стартапов.

«Планы на новом месте работы грандиозные, так как вижу много возможностей как для личностного развития, так и для карьерного роста. Но все поэтапно. Ближайшая цель – стать профессионалом в новой должности, повышая свою экспертность. Сейчас я прохожу программу адаптации от Сбербанка для новых сотрудников, готовясь к полноценной работе с клиентами. В мои обязанности будет входить управление портфелями активов клиентов для достижения их финансовых целей, сохранения и приумножения капитала. Я буду оказывать информационную поддержку и предлагать клиентам новые решения и идеи для их портфелей», – поделилась она.

«Конкурс «Лидеры России» – это социальный лифт, об этом говорят и доказывают на личных примерах многие участники. В моем случае он тоже сработал, но немного по-другому, перебросив меня из собственного бизнеса в крупнейшую корпорацию страны. Многие спрашивают, не жалею ли, что отказалась от развития чего-то своего. Нет, так как я приняла это решение осознанно, основываясь на своих личных и карьерных целях. Сегодня я развиваю знания и компетенции и нарабатываю опыт в другом направлении финансов (сейчас инвестиции и личные финансы, раньше были финансы компаний), становясь экспертом более широкого профиля. Кстати, знания корпоративных финансов помогают мне говорить с клиентами Сбербанка на одном языке, а понимание отчетности дает мне преимущество в анализе акционерных обществ, привлекательных для инвестирования», – добавила участница конкурса.

Новичкова прошла дистанционный отбор конкурса «Лидеры РФ 2020» по специализации «Финансы и технологии», но приехать на полуфинал не смогла по семейным обстоятельствам. В новом сезоне обязательно надеется дойти до конца.

«Думаю, никто не поспорит, чтобы пройти даже отборочный этап в конкурсе «Лидеры России» нужна серьезная подготовка по многим направлениям, более того, по итогам тестирований даются рекомендации от проекта, какие у участника есть точки роста, на что обратить внимание и сделать упор. После конкурса подготовила для себя план развития тех направлений, где был не наивысший балл, сейчас прокачиваю эти сферы, чтобы, возможно, участвовать и в следующем сезоне», – добавила она.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента РФ и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.