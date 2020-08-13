Идет охота на людей

13.08.2020, 12:06, Разное

Хроники протестной Беларуси, жестокость силовиков и мнение известной в стране правозащитницы, почему точка невозврата уже пройдена.

На третий день протесты против режима Александра Лукашенко и сфальсифицированного, по мнению выходящих на улицы людей, результата президентских выборов получились менее массовыми, но силовики показали себя даже более бесчеловечными, чем в первые дни.

Вооруженный силовик без опознавательных знаков у стихийного мемориала погибшим на протестах в Минске. Фото: EPA

Два дня длилось ожесточенное противостояние силовиков и протестующих на площадях и проспектах Минска и дважды ближе к трем часам ночи побеждали первые. Во вторник телеграм-канал Nexta, который сейчас является основным (если не единственным) координатором протестов, призвал своих читателей (а их на утро 12 августа было уже почти 1,5 миллиона человек) «быть как вода», «не стоять на одном месте, не выходить на центральные площади, а занимать прилегающие улицы, блокировать дороги и парализовать город».

В центре Минска с задачей блокирования белорусские силовики справились сами: магазины, рестораны, метро, как и накануне, не работали уже с 17–18 часов, улицы были перекрыты машинами ГАИ, на перекрестках рассредоточился спецназ, квартал вокруг администрации президента охранялся военнослужащими.

Милиционеры останавливали редких прохожих, спрашивали документы и цель прогулки. Пожалуй, что-то подобное я видел в казахском Жанаозене, когда в 2011 году в городе после расстрела протестующих ввели режим ЧП.

Кстати, в какой-то момент и в Минске ходили слухи о введении комендантского часа, но пока этого не произошло.

В центре во вторник вечером было более-менее спокойно, а все самое интересное происходило на окраинах города — в районах Серебрянка, Уручье и Каменная Горка. В Серебрянке автомобилисты, непрерывно сигналя, заблокировали проспект Рокоссовского, вдоль которого небольшими группами собиралась молодежь, периодически скандируя водителям «Спа-си-бо». На перекрестках людей было больше, протестующие жгли фаера. За ними гонялись сотни спецназовцев и бойцов внутренних войск. Периодически звучали выстрелы и взрывы гранат.

Похоже на зарницу, но только это не игра.

Вообще-то нахождение в личном автомобиле дарит чувство безопасности, но в Минске этому ощущению лучше не доверять и не расслабляться. Спецназ, видимо, взбешенный постоянным гудением, периодически нападал и на машины. Прямо на моих глазах пять силовиков наугад остановили машину и, стреляя резиновыми пулями, выбили окно, стали выволакивать пассажиров.

Протестующие, ходившие вдоль проспекта Рокоссовского встречными курсами, предупреждали друг друга:

— Впереди ОМОН, с дубинками.

— Ну и что, а мы с ногами!

— отвечали им смельчаки и продолжали движение, но и в этот вечер борьба была неравна.

Фото: EPA

Из-за того, что люди ходили небольшими группами, все немного нервничали, опасаясь, что из-за угла или из-за деревьев выскочит очередной отряд силовиков. Периодически кто-то кричал «Бежим! ОМОН идет» и давал деру. Многие, повинуясь инстинкту, начинали убегать не оглядываясь. Жители соседних домов в эти (и предыдущие) дни специально открывали подъездные двери, подкладывали под них доски или камни, чтобы там могли укрыться спасающиеся бегством протестующие.

— А ты знаешь, что они и из подъезда всех достают? — спросил свою подругу парень, когда они осторожно выглядывая, выходили из одного из подъездов на проспекте Рокоссовского.

— Да ладно? — ответила она нервно.

Силовики в Беларуси, действительно, уже третий день не просто защищают правящий режим,

они ведут настоящую охоту на людей.

Фото: EPA

И им это очень нравится. Во вторник не произошло большого противостояния, как на Пушкинской 10 августа или у стелы ВОВ 9 августа, поэтому спецназ занимался отловом молодежи по дворам. Силовики даже заходили в подъезды и стреляли по забежавшим туда протестующим на лестничных клетках. Есть многочисленные видеоролики, которые делали жители домов со своих балконов, на которых одного не сопротивляющегося человека избивают три, четыре или пять спецназовцев. И руками, и ногами, и дубинками. Спецназовцы, которым люди кричали из окон «Позор», отвечали тем беспорядочной стрельбой по окнам резиновыми пулями.

ОНЛАЙН

«Новая» продолжает вести хронику протестов в Беларуси

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О тысячах задержанных на мирных акциях протеста, о жестокости силовиков, об отключении интернета и других нарушениях прав человека в последние дни в Беларуси «Новой газете» рассказывает известная правозащитница из организации Human Constanta Наста Лойка.

«С 2010 года я работала в правозащитном центре «Вясна», где много лет наблюдала за акциями, занималась задержанными и политзаключенными. Сейчас профильно этим не занимаюсь, но в эти дни было чрезмерно тревожно, и я решила подключиться помогать, поэтому хожу под РОВД и в суды, ездила в изолятор в «Жодино», — рассказывает она.

Наста Лойкаэкспертка в сфере свободы собраний и гражданского контроля. Правозащитница Human Constanta

— Мало кто ожидал, что белорусы будут сопротивляться силовикам. В том же 2010 году [на митинге против результатов президентских выборов] такого не было. Что изменилось? Настолько их достал Лукашенко?

— На изменение ситуации повлияли несколько факторов. Во-первых, это риторика и ошибки самой власти. Как ни странно, важным моментом стало и то, что у нас охладели отношения с Россией. Для многих людей это много значило.

Во-вторых, белорусская оппозиция. Она маргинализирована, ей большинство людей либо не доверяют, либо о ней вообще не знают. Они делали что-то только в своей нише, а сейчас появились новые лица, которым люди начинают доверять и у которых есть уже большие группы базовой поддержки. И люди, которых все немножко поддостало, в том числе и экономические проблемы, готовы пойти топить против Лукашенко непринципиально за кого.

И до такой степени, что очень много людей голосовали за женщину-домохозяйку, что для Белоруссии тоже не очень характерно.

Еще один фактор — это коронавирус. Всем стало ясно, что власти вообще не беспокоятся за свое население. Один волонтер мне рассказывал, что все независимые наблюдатели на его участке на выборах были люди, у которых кто-то в семье умер от коронавируса. После этого они проснулись и поняли, что государство нас реально убивает и надо что-то с этим делать.

— А про отношения с Россией вы что имеете в виду?

— Для меня это тоже было удивительно, но один наш коллега рассказывал, что его свекровь наезжала на него, призывая не голосовать за Лукашенко. А ведь старшее поколение — это самый надежный электорат Лукашенко, но почему-то многие переметнулись. Свекрови, как оказалось, очень нравится Россия,

и когда президент стал говорить, что в РФ враги, она в Лукашенко разочаровалась.

А у объединенной оппозиции нет антироссийской риторики, она у них супернейтральная, чтобы максимально всех ублажить. Будем дружить со всеми, кто захочет с нами дружить, свободу политзаключенным и тем, кто сидит за экономические преступления, плюс новые выборы. Это программа, которая всех устраивает.

Кстати, еще один важный фактор — это очень хорошие политтехнологии, которых я раньше в Беларуси не помню. Штаб Бабарико — это большие ресурсы, хорошие профессионалы и профессионалки, что было видно по качеству речей и видеороликов.

Фото: EPA

Белорусское общество было аполитичным, потому что все понимали, что с тем, что есть, ничего не сделаешь, а тут пришли какие-то люди, которые сказали, что вообще-то можно что-то поменять. И люди такие — бац! — и проснулись. Я много лет работаю с темой политзаключенных, и всем всегда было на них начхать. Их образ был маргинализирован, а сейчас все кричат про свободу политзекам. А где вы раньше были, ребята?

Отлично, что наступили новые времена, но я тут очень сильно поддерживаю тезис политолога Артема Шрайбмана про то, что поскольку слишком много надежд у тех новых людей [в протесте], которые не знают прошлого, что будет очень большое разочарование и что возможно насилие. И этот его прогноз, к сожалению, сбылся.

То, что мы видим на улице, — это результат накопившейся агрессии. И плюс меня очень удивляет, что многие не закрывают лица — многие без масок даже сейчас, когда из-за коронавируса это вполне легально. Люди просто не думают, что их заберут за массовые беспорядки,

а я боюсь, что теперь у нас будет 300 новых политзаключенных, которые уедут на очень большие сроки.

— 3000 задержанных в первый день, 2000 — во второй (еще тысяча в третий день. — «Новая»). Откуда такие цифры? И где их берут, если чего-то вроде «ОВД-Инфо» у вас нет?

— Это официальные цифры. Роль «ОВД-Инфо» исполняет «Вясна», но когда я первый раз услышала официальные цифры про тысячи задержанных, я удивилась, потому что у правозащитников была информация про 200 человек. Из-за проблем с интернетом до них реально много информации в телеграм-бот не доходит.

Но по очередям на передачи в изолятор Жодино я понимаю, что задержано большое количество людей. Но возможно, [власти] считали людей, которых задержали и отпустили.

Мне говорили, что на разгонах иногда паковали в автозак людей, проезжали два квартала и всех освобождали.

— Отпускают, может, потому, что в Минске ограниченное число мест для задержанных? Где 5 тысяч человек разместить?

— Да, столько не разместить. Конечно, в Жодино — большой изолятор, люди спят по очереди, но все равно кого-то отпускали, чтобы разместить новых. 10 августа всех задержанных должны были перевести в изолятор, но в одном РОВД еще в 2 ночи 50 задержанных были еще в спортивном зале. Скорее всего, они делают конвейеры, кого-то держат в РОВД, кого-то освобождают, кому-то буду давать штрафы. Похоже, у них и правда уже все забито.

Толпа у СИЗО в Минске, где содержатся задержанные во время протестов. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Что они будут делать дальше, непонятно. И, может быть, как раз поэтому они начали столько спецсредств использовать. Запугивать людей не задержаниями, а гранатами и резиновыми пулями.

В Минске в районе Серебрянка, который всегда был суперспальный, вышло 300 человек, и их раскидали гранатами. То же самое происходит в Уручье и других районах. Люди стали локально организовываться, и это происходит на фоне избирательных процессов. Люди активно включились и вдруг поняли, что это ничего не дает. На них обрушилось то, как происходят фальсификации, — они-то этого не знали, что мы знаем много лет. Люди стали выходить на улицу. У людей страх пропал вообще. Это очень хорошо для гражданского общества,

но многие люди скоро эмигрируют, потому что разочаруются, многие сядут в тюрьму практически ни за что, просто потому что они такие бесстрашные.

— В победу народа вы не верите?

— Просто нет механизма, как это может произойти, когда у нас все выборы фальсифицируются. Сработает только механизм [заговора в элитах], когда свои скажут: «Все, вали» и что-нибудь сами сделают, но такое сложно представить. Либо натуральным путем: проблемы со здоровьем. А как еще? Ермошина же не скажет, что на самом деле победила Тихановская.

— Украинский вариант здесь невозможен?

— Пока силы не равны. Мне не очень нравится, что люди выходят по районам, разрозненно. Мне казалось, что если они выйдут в одном месте, то это будет более сильно,

потому что есть критическая точка в 50 тысяч людей, когда милиция уже не может больше разгонять.

Думаю, собрать 60–70 тысяч в Минске сейчас не проблема, но нет организационного центра, который этим занимается, а без него такое едва ли получится. Плюс власти грамотно превентивно зачистили активную часть населения — задержали много человек, в том числе анархистов.

Фото: РИА Новости

Сегодня только вторник, и, может, рано еще говорить, но мне кажется, что скоро люди просто устанут и займутся своими делам.

Кстати, отключение интернета — тоже шаг, который скорее пихает людей на улицы. Когда они это поймут, то просто включат интернет, и люди уйдут обратно в свои инстаграмы.

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