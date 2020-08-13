 

В ВСУ сообщили о гибели на Донбассе украинского разведчика

13.08.2020, 11:56, Новости дня

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский военнослужащий. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки “Север” на своей странице в Facebook.

“Во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил”, – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши…

Posted by ОТУ «Північ» on Kolmapäev, 12. august 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только “одиночные обстрелы”.

9 августа в штабе сказали, что 14 дней подряд среди личного состава Объединенных сил нет погибших и раненых.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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