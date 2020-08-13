Водородный суперкар Hyperion XP-1 полностью рассекречен

13.08.2020, 11:54, Новости дня

Сегодня состоялась премьера нового водородного гиперкара Hyperion XP-1, который может выйти на рынок уже к 2022 году.

Вместе с тем достоинством данного автомобиля значится то, что он способен преодолеть на полном заряде около 1,6 тысячи километров без заправки. В компании уточнили, что разработка данного автомобиля велась последние 10 лет. Разработчики ограничили максимальную скорость на уровне 355 км в час, тогда как разгон до 100 км в час составляет около 2,2 секунды.

Автомобиль имеет минимальный вес за счет продвинутых батарей, и общая масса не превышает 1 тонны. Водородный бак предполагает возможность полной заправки всего за 5 минут. Предполагается, что первая партия Hyperion XP-1 будет состоять всего из 300 экземпляров гиперкара.