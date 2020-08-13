Озвучена дата начала продаж нового кроссовера Haval DaGou

13.08.2020, 11:54, Новости дня

Китайский автомобильный гигант Haval намерен дать старт продажам нового кроссовера DaGou уже к началу осени.

Автомобиль выполнен в квадратной форме и имеет уникальный дизайн. Здесь производитель модернизировал решетку радиатора, головную оптику, расширил колесные арки, применил стильные задние фонари, а также ряд других важных элементов. Что касается интерьера, то здесь установили цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с расширенными опциями.

Вместе с тем новый кроссовер DaGou приводится в движение двумя вариантами моторов 1,5 и 2,0 литра с мощностью 169 и 196 л.с. соответственно. Предполагается, что за новый кроссовер цена на китайском рынке составит порядка 119 тысяч юаней в базовой комплектации.