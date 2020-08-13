 

Актриса Саша Бортич вышла на пикет к посольству Белоруссии в Москве

13.08.2020, 11:53, Разное

Пятый день в Белорусии продолжаются протесты граждан, которые не согласны с результатами президентских выборов. В поддержку белорусов к посольству страны в Москве вышла актриса Саша Бортич.
Артистка сама является уроженкой Белоруссии, поэтому она решила высказать свое мнение по поводу происходящего в родном государстве. Саша Бортич написала, что «кое-кто засиделся на посту, и ему пора уходить». Свой народ она назвала сильным, невероятным и смелым. Знаменитость уверена, что белорусы «заслужили правду, за которую сейчас сражаются». Также в своем микроблоге Instagram звезда «Холопа» напомнила всем известную пословицу о том, что «насильно мил не будешь».

Саша Бортич появилась на свет в белорусском городе Светлогорск, однако школьные годы прошли уже в столице России. Будущая знаменитость хотела поступить в театральный институт, но не прошла конкурс. Однако ей удалось попасть на телеэкраны, так как шесть лет назад артистка прошла отбор и получила главную роль в драме «Как меня зовут». Сашу Бортич также можно увидеть в «Викинге», «Полицейском с Рублёвки», «Духless-2», картинах «Я худею» и «Про любовь».



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