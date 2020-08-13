Мнение: Крах

13.08.2020, 11:50, Разное

Сообщается о том, что в июне поставки российского газа на внутренний турецкий рынок составили 2 млн кубометров. Начав этот год с экспорта в 2,2 млрд кубометров в январе, в июне Газпром фактически прекратил поставки газа. Турецкий рынок для него потерян.

Событие не одномоментное – турки уже три года подряд последовательно сокращали импорт газа из России, замещая его поставками СПГ и азербайджанским газом. Теперь калитка захлопнулась окончательно. Нужно отметить, что турецкий рынок для России был вторым по значимости и объемам европейским рынком. Именно для закрепления и даже увеличения своего присутствия на нем была затеяна авантюра с Турецким потоком. Не говоря уже об участии в войне в Сирии, которая ведется Газпромом исключительно с той же целью. Что, конечно, не мешает отдельным согражданам все еще думать, что Путин там побеждал каких-то террористов.

Турецкий поток постигла судьба Северного потока-2. Тот факт, что одна из двух труб все-таки построена, теперь никакого значения не имеет. Турции российский газ не нужен, а потому Турецкий поток – это очередной памятник некомпетентности и бездарности высшей российской знати.

Именно так ушли в песок все полученные в середине нулевых годов триллионы сверхдоходов от внезапно свалившегося на Путина счастья – высоких цен на нефть. Все эти триллионы бездарно закопаны в в его фейковые достижения – Потоки, олимпиады, крымский триумф, три затяжных и безнадежно проигранных войны. Что-то, конечно, осело в тумбочках губернаторов и квартирах полковников. Закопано на строительствах гигантских хором приближенных и челяди. Но главное – эти деньги не пошли на развитие страны.

Российская номенклатура начинала свой трудовой путь с банального рэкета и крышевания ларьков и рынков, и с тех пор ее понимание управлением осталось на прежнем уровне. Просто масштабы изменились. Нелепо ожидать от людей с криминальной психологией способностей к развитию. Они – про перераспределение. Отобрать чужое и присвоить себе. Потеряв по дороге большую часть.