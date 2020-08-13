Кому положена повышенная пенсия

13.08.2020, 11:43, Разное

Сотрудники Пенсионного фонда России сообщили, что пенсия будет автоматически увеличиваться примерно на пять тысяч рублей. Так, фиксированная дополнительная выплата для россиян 80 лет и старше была проиндексирована и составила 5686,25 рублей.

Чтобы забрать повышенную пенсию, нашим соотечественникам не придется заполнять никаких заявлений. Деньги начислят на следующий месяц с даты рождения.

Еще одна категория граждан, которую коснется повышение пенсий – инвалиды первой группы. Они получают удвоенную фиксированную выплату. Еще для пожилых россиян предусмотрена ежемесячная выплата в 1200 рублей. Эта сумма полагается неработающему трудоспособному человеку преклонного возраста, не состоящему на учете в службе занятости населения.

Для назначения компенсации необходимо заполнить заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на то, чтобы за ним ухаживал определенный человек. Потребуется и документ от ухаживающего.

При этом не играет роли, где проживает ухаживающий человек и является ли он членом семьи пенсионера.

Как писали “Дни.ру”, могут рассчитывать на повышенную пенсию и другие категории граждан. Имеют право на приличную прибавку к пенсии те, у кого есть награды за особые заслуги перед страной. В основном, повышенное пособие полагается знаменитостям, ученым и военным.