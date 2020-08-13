 

Россия стала должником из-за коронавируса

13.08.2020, 11:35, Новости дня

Россия на фоне кризиса снова стала чистым должником. Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния вновь превысил его ликвидные резервы, пишет РБК со ссылкой на статистику Минфина и Банка России. Произошедшее изменение не представляет угрозы для бюджетной стабильности.

1 апреля рублевые и валютные депозиты федеральных органов управления, размещенные в Центробанке и коммерческих банках, достигли рекордных 17 трлн рублей, федеральный госдолг составлял 14,5 трлн рублей.

1 июня госдолг и резервы почти сравнялись на отметке 14,3–14,4 трлн рублей, а на 1 июля госдолг уже превышал депозиты правительства на 1,55 трлн рублей.

Во втором квартале депозиты правительства планомерно сокращались, а госдолг постепенно увеличивался. Внутренний долг вырос за апрель–июнь на 834 млрд рублей, а внешний долг даже сокращался, поскольку Минфин с 2019 года не выходит на зарубежные рынки капитала из-за санкций и только погашает еврооблигации.

Минфин вынужден компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, а также наращивать расходы сверх лимитов, определяемых бюджетным правилом. Дополнительные расходы 2020 года в размере более 3 трлн рублей предполагается профинансировать за счет увеличения внутренних госзаимствований и использования рублевых остатков на счетах.

«Идет увеличение долговой нагрузки в рамках антикризисной поддержки, а второй факт – это увеличение дефицита федерального бюджета и, как следствие, снижение остатков свободных размещенных средств в банковской системе», – сказал главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

Значительная часть сокращения депозитов пришлась на сделку по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ, которая была заключена еще до пандемии.

В апреле–июне Минфин продал валюту в эквиваленте 475 млрд рублей. Вырученные рубли направляются на компенсацию недополученных нефтегазовых доходов бюджета для поддержания расходов. В июле средняя цена российской нефти Urals впервые с марта превысила заложенную в бюджете базовую цену $42,4 за баррель, но российское правительство по-прежнему недополучает нефтегазовые доходы относительно базового уровня. Всего в 2020 году дефицит бюджета может достигнуть 5 трлн рублей, оценивало Министерство финансов в июле.



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