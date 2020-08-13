 

США и Словения подпишут совместную декларацию о технологиях 5G

13.08.2020, 11:35, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг встречается с лидерами в Словении, где они намерены подписать совместную декларацию, посвященную технологиям 5G.

За последний год некоторые европейские страны, включая Польшу, Эстонию и Чешскую Республику, подписали соглашение с США, пообещав, что поставщики оборудования 5G не будут контролироваться иностранными правительствами без независимого судебного контроля, что, фактически, исключает китайские фирмы.

Это первый визит госсекретаря США в Словению с 2011 года.

Его рабочий график на четверг включает встречи с премьер-министром Словении Янезом Яншей, министром иностранных дел Анже Логаром и президентом Борутом Пахором.

Госдепартамент сообщил, что среди главных обсуждаемых тем будут ядерная энергеника и интеграция стран Западных Балкан.

Помпео приехал в Чешскую Республику в среду, заявив, что экономическая мощь Китая в некотором смысле представляет более значительную угрозу, чем Советский Союз в годы «холодной войны».



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