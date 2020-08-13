Трихолог рассказала о вреде тугих косичек для первоклассниц

13.08.2020, 11:30, Разное

Врач-трихолог Юлия Нагайцева дала советы по уходу за волосами и кожей головы у первоклассниц. Специалист пояснила о вреде плетения тугих косичек для девочек.

Как пишет «Инфореактор», согласно рекомендациям Нагайцевой, для школьниц начальных классов лучше подойдут распущенные волосы. Если же первоклассница ходит с тугими косичками, то после занятий их лучше расплести.

В случае, если ребенок слишком долго ходит с собранными в хвост или заплетенными в косу волосами, это негативно отобразится на здоровье ее волос и кожи головы. Вследствие этого могут повреждаться фолликулы волос. Из-за нагрузки они будут расти неровно и неравномерно, пучками.

Если волосяной покров уже нарушен, испорченные фолликулы придется восстанавливать. Однако для этого применяется трансплантация волос хирургическим путем. Кроме дороговизны данной процедуры, есть ряд ограничений на ее проведение. Поэтому лучший способ избежать проблем с ростом волос – это правильно ухаживать за ними.

Главное кредо сохранения здоровых локонов – избегать нагрузок на волосы и фолликулы, правильного ухода требует также и кожа головы. Если соблюдать все рекомендации врачей, можно избежать алопеции с потерей волос. Прежде всего, после возвращения девочки-первоклассницы из школы, косички или тугие хвосты на голове следует распустить. Этот несложный совет поможет избежать тяжелых последствий для растущего организма и сохранить волосы здоровыми и эластичными.