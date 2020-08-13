 

В Великобритании расширили полномочия полицейских по борьбе со шпионами

13.08.2020, 11:30, Новости дня

Правительство Великобритании предоставило полицейским широкие полномочия в сфере борьбы со шпионажем согласно новым законодательным мерам, которые вступили в силу в четверг, пишет Times.

В соответствии с новыми положениями, вошедшими в закон о борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности от 2019 года, офицеры полиции могут «останавливать, допрашивать, обыскивать и задерживать» людей в морских портах и аэропортах по прибытии в Великобританию, чтобы определить, участвуют ли те в злонамеренных действиях против Соединенного Королевства. Это касается и лиц, подозреваемых в планировании хакерских атак и других враждебных вылазок. Существовавшие ранее ограничения на проведение таких действий правоохранительными органами отменены, передает ТАСС.

Данные меры приняты после обнародования в июле доклада парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности. Его авторы сочли действовавшее тогда законодательство, направленное на борьбу со шпионажем, «слишком слабым» и «полностью устаревшим» и порекомендовали правительству Великобритании принять новые законы, чтобы эффективно бороться с якобы исходящей от РФ угрозой.

По словам британского министра внутренних дел Прити Пател, «угроза, которую представляет для Великобритании деятельность враждебных государств, нарастает».

«Эти новые полномочия направляют очень четкий сигнал участвующим в таких действиях насчет того, что правительство не потерпит вылазок против британских интересов», – сказала глава МВД, добавив, что Лондон разрабатывает и другие законодательные меры, чтобы действовать «на опережение в отражении подобных угроз».

Они касаются, по сведениям «Таймс», и ограничений на деятельность иностранных агентов. Как указывается в докладе парламентского комитета, принятие британского аналога действующего в США с 1938 года закона о регистрации иноагентов помогло бы в борьбе против российского влияния в Соединенном Королевстве.

Ранее Британия собралась выпустить в море армию беспилотных шпионов.



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