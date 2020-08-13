 

За несанкционированные акции в Белоруссии за последние сутки задержали около 700 человек

13.08.2020, 11:30, Новости дня

Около 700 человек задержаны в среду в Белоруссии за участие в несанкционированных митингах, сообщили в МВД республики.

В МВД сообщили, что «за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в среду на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог, в Минске «фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах «Малиновка» и «Серебрянка», по улице Сурганова и других». Из-за этого общественный транспорт ходил с перебоями.

В ведомстве отметили, что беспорядки утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким: более 100 сотрудников правоохранительных органов пострадали из-за противоправных действий, из них 28 госпитализированы.

Напомним, в понедельник в Минске и других белорусских городах прошли протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов. Один из участников протеста погиб в столкновении со спецназом.

Во вторник протесты продолжились. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.



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