Звезда сериала “Кухня” Валерия Федорович станет мамой во второй раз

13.08.2020, 11:30, Разное

Звезда сериалов “Кухня” и “Отель Элеон”, 28-летняя Валерия Федорович, станет мамой во второй раз. Об этом актриса сообщила лично – в день своего рождения, опубликовав черно-белое фото, на котором демонстрирует заметно округлившийся живот.

Сегодня мне 28. И я жду второго малыша. И только один вопрос: как это — любить двоих? Два сердца надо? Или одно становится больше? В честь своего дня рождения хочу пожелать вам любить свою жизнь. Именно свою. Не смотрите по сторонам. “Где внимание, там и энергия, там и результат”, — гласит известное изречение. И пока мы раздаем свое внимание чужим, наша жизнь теряет краски, наша жизнь засыхает. А лучше жизни нет ничего. Даже если есть какие-то трудности, поиски, печали — это жизнь. И именно в разнообразии своем она так хороша. И спасибо моим родителям! Что они есть у меня, что именно они меня воспитали. Мама, Папа, я вас люблю,

— написала в Instagram Федорович, не рассказав поклонникам, кто является отцом ее второго ребенка. Напомним, что два года назад актриса родила сына Германа.

Валерия Федорович с сыном Германом

Валерия тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз, но известно, что за плечами у нее брак с коллегой по цеху Максимом Онищенко. Пара познакомилась, еще будучи студентами, но семейная жизнь не сложилась. По словам Валерии, как и многие ранние браки, их “оказался недолговечным”.