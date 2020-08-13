Ученые нашли живых мутировавших акул в кратерах действующих вулканов

13.08.2020, 11:30, Разное

В кратерах действующих вулканов исследователи обнаружили живых акул с особыми мутациями. Речь идет о подводных геологических образованиях, некоторые виды акул выбирают их местом обитания, поскольку им жизненно необходимы экстремальные условия, для этого они даже адаптировались к агрессивной среде.

Одним из первых, кто начал изучать образ жизни акул, живущих в подводных вулканах, стал морской эколог Майкл Хейтхаус из Международного университета Флориды. Во время съемок научно-популярной киноленты для телеканала National Geographic он обнаружил в кратере действующего вулкана Кавачи, расположенного рядом с Соломоновыми островами, акул и скатов, что вызвало у него любопытство, поэтому он решил выяснить, почему они там селятся.

Оказалось, что к этому имеет отношение репродуктивная физиология акул. В картерах подводных вулканов они чувствуют себя в безопасности из-за наличия «шестого чувства», помогающего им не селиться в тех местах, где температура слишком высока для существования жизни. Поэтому благодаря особым мутациям они в состоянии искать безопасные для себя и потомства зоны прямо в кратере вулкана.