 

Ученые нашли живых мутировавших акул в кратерах действующих вулканов

13.08.2020, 11:30, Разное

В кратерах действующих вулканов исследователи обнаружили живых акул с особыми мутациями. Речь идет о подводных геологических образованиях, некоторые виды акул выбирают их местом обитания, поскольку им жизненно необходимы экстремальные условия, для этого они даже адаптировались к агрессивной среде.
Одним из первых, кто начал изучать образ жизни акул, живущих в подводных вулканах, стал морской эколог Майкл Хейтхаус из Международного университета Флориды. Во время съемок научно-популярной киноленты для телеканала National Geographic он обнаружил в кратере действующего вулкана Кавачи, расположенного рядом с Соломоновыми островами, акул и скатов, что вызвало у него любопытство, поэтому он решил выяснить, почему они там селятся.

Оказалось, что к этому имеет отношение репродуктивная физиология акул. В картерах подводных вулканов они чувствуют себя в безопасности из-за наличия «шестого чувства», помогающего им не селиться в тех местах, где температура слишком высока для существования жизни. Поэтому благодаря особым мутациям они в состоянии искать безопасные для себя и потомства зоны прямо в кратере вулкана.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Официально представлен самый дешевый смартфон Iqoo

01.07 / Мнение: США не смогут купить С-400 у Турции

07.08 / Ирина Салтыкова назвала бредом слухи о своей госпитализации с онкологией

29.06 / Контрольные испытания боевого робота «Маркер» завершатся в 2021 году

07.07 / Медики рассказали о ранее не достаточно изученной пользе чеснока для организма

08.08 / Пока Тина Кунаки и Моника Белуччи в Греции: Венсан Кассель с дочерью Леони на озере Комо

09.08 / В штате Нью-Йорк женщина увидела прыгающего по деревьям огромного бигфута (снежного человека)

07.08 / Ученые обнаружили полезные свойства молока для головного мозга

29.07 / Мнение: Зачем министр напомнил про полет в Норильск главы Росприроднадзора?

14.07 / Мнение: Типичный образец пустоты в голове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска