Специалисты выяснили параметры идеальной квартиры для россиян

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13.08.2020, 11:23, Разное

Специалисты Райффайзенбанка провели масштабное исследование среди россиян из самых крупных городов страны, чтобы выяснить их предпочтения в квартирах. В опросе приняли участие свыше трех тысяч человек.

Выяснилось, что более двух третей опрошенных считают идеальными квартиры площадью свыше 50 квадратных метров. Еще четверть респондентов готовы довольствоваться малым – от 30 до 50 квадратных метров. Подавляющее большинство участников исследования хотят приобрести жилье в новостройках, при этом их не интересуют квартиры без ремонта и наоборот – готовые к проживанию помещения, сообщает РИА ФАН.



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