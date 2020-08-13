Специалисты выяснили параметры идеальной квартиры для россиян

13.08.2020, 11:23, Разное

Специалисты Райффайзенбанка провели масштабное исследование среди россиян из самых крупных городов страны, чтобы выяснить их предпочтения в квартирах. В опросе приняли участие свыше трех тысяч человек.

Выяснилось, что более двух третей опрошенных считают идеальными квартиры площадью свыше 50 квадратных метров. Еще четверть респондентов готовы довольствоваться малым – от 30 до 50 квадратных метров. Подавляющее большинство участников исследования хотят приобрести жилье в новостройках, при этом их не интересуют квартиры без ремонта и наоборот – готовые к проживанию помещения, сообщает РИА ФАН.