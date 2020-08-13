Ученые из Санкт-Петербурга придумали, как защитить ДНК от рака

13.08.2020, 11:17, Разное

Ученые, которые работают в Санкт-Петербурге в НМИЦ онкологии им. Петрова Н.Н., придумали способ, благодаря которому можно защитить ДНК от рака. В скором времени данную технологию будут испытывать на лабораторных крысах, рыбах и мышах.

Специалисты исследовали защитное действие производного соединения, которое содержится в водорослях и клетках сосудистых растений. Они изучили, как растительный лигнин сказывается на генетическом аппарате клетки, на которую воздействует радиация и химиотерапия.

Во время первого этапа исследования исследователи из Санкт-Петербурга доказали, что производные лигнина могут существенно снизить уровень токсичности лекарственных препаратов для химиотерапии. Кроме этого, они облегчили протекание лучевой болезни у подопытных грызунов. Данные соединения показали, что они способны снизить уровень повреждения ДНК, приводящего к развитию рака.

Ученые предполагают, что они смогут использовать полифенольные природные соединения как средства профилактики старения и канцерогенеза. Данная технология может применяться ка сопроводительная терапия пациентов, страдающих от онкологии. Исследование на животных будет проводится с 2020 по 2022 годы.