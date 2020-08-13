Газпром вышел из капитала болгарской Overgas Inc

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13.08.2020, 11:16, Новости дня

Совет директоров Газпрома решил прекратить участие в болгарской компании Overgas Inc, говорится в материалах российского газового холдинга.

«Согласовать прекращение участия ПАО «Газпром» в АО «Овергаз Инк.», – указывается в сообщении, передает РИА «Новости».

«Согласовать отчуждение в пользу АО «Овергаз Инк.»: принадлежащих ПАО «Газпром» 490 обыкновенных именных наличных голосующих акций АО «Овергаз Инк.» номинальной стоимостью 500 болгарских левов каждая, общей стоимостью 245 тыс. болгарских левов, что составляет 0,49% капитала АО «Овергаз Инк.», по цене 151 тыс. 900 евро; принадлежащих ООО «Газпром экспорт» 49 тыс. 510 обыкновенных именных наличных голосующих акций АО «Овергаз Инк.» номинальной стоимостью 500 болгарских левов каждая, общей стоимостью 24 млн 755 тыс. болгарских левов, что составляет 49,51% капитала АО «Овергаз Инк.», по цене 15 млн 348 тыс. 100 евро», – добавляется в материалах.

Сообщения о намерении продать принадлежащую «Газпрому» и «Газпром экспорту» долю в 50% в частной болгарской Overgas появлялись еще в 2015 году, однако планы не были осуществлены.

Тогда сообщалось, что после продажи единственным владельцем Overgas станет «Овергаз холдинг».



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