 

«Коммерсант» в заголовке статьи обыграл начало гимна Третьего рейха

13.08.2020, 11:08, Новости дня

Газета «Коммерсант» опубликовала статью под названием «Deutschland, Deutschland uber Virus» о второй волне коронавируса в Германии. С похожей фразы начинается «Песня немцев», которая использовалась в качестве гимна во времена Третьего рейха.

Заголовок статьи «Коммерсанта» звучит как «Deutschland, Deutschland uber Virus», в свою очередь, первая строчка гимна Третьего рейха начиналась как «Deutschland, Deutschland uber alles».

В материале газеты речь идет о том, что в Германии в среду было зарегистрировано 1 тыс. 226 случаев коронавируса – это максимальный показатель с мая этого года. Общее число заболевших в Германии превысило 218,5 тыс. человек.  

Согласно информации из открытых источников, произведение «Песня немцев» было написано в середине 19-го века, но во времена Третьего рейха использовалось наряду с партийным гимном Национал-социалистической немецкой рабочей партии, написанным Хорстом Весселем. 

В 1933 году министр образования и культуры Баварии Ханс Шемм издал указ, согласно которому в связи с историческим значением песня Весселя должна была исполняться во всех школах Баварии первой, наряду с официальным гимном «Песня немцев». В течение 12 лет после этого «Песнь немцев» и «Песня Хорста Весселя» (гимн НСДАП) представляли собой единое и неразрывное целое.

При этом в 1991 году гимном объединенной Германии стала лишь третья строфа «Песни немцев», которая начинается со слов «Общность, право и свобода». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / “Россия, просыпайся”. В Хабаровске проходит самая массовая акция в поддержку арестованного губернатора

27.07 / В Москве за пару часов выпала половина месячной нормы осадков

30.06 / Специалисты рассказали о методе, который поможет побороть тягу к сладкому

28.07 / В центре Киева при помощи Турции появится крупнейшая на Украине мечеть

29.07 / В Белоруссии задержан политтехнолог Шкляров

22.07 / Действия властей Украины в Луцке сочли «дешевой трагикомедией»

18.07 / Татьяна Лазарева назвала первое замужество «чудовищной» ошибкой

31.07 / Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество генерала ФТС на 121 млн рублей

28.06 / Россия грандиозно отметила 75-ю годовщину Победы

23.07 / В Армении заявили об анализе тактики боевых действий Азербайджана в воздухе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска