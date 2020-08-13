Дегтярев провел встречу с замминистра просвещения

13.08.2020, 11:08, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с замминистра просвещения РФ Виктором Басюком и обсудил вопросы о вхождении в топ мировых систем образования, а также о федеральных доплатах учителям за классное руководство, сообщила пресс-служба губернатора края.

«У нас по этому вопросу однозначная позиция: доходы педагогов после выплаты должны увеличиться. Президент предложил эти надбавки именно как подспорье классному руководителю, поэтому никаких перерасчетов, попыток убрать краевые доплаты быть не может», – приводятся слова Дегтярева на сайте правительства региона.

Также он отметил, что было принято решение закупить к новому учебному году обеззараживающие устройства для детских садов и школ региона. На приобретение почти 7 тыс. аппаратов из резервного фонда краевого бюджета будет выделено около 104 млн рублей.

«Родители на это не должны потратить ни копейки, их задача – привести ребенка 1 сентября в школу, а наша задача – организовать учебный процесс», – подчеркнул Дегтярев.

В ходе встречи врио губернатора также сообщил, что к нему поступило обращение от руководства и воспитанников Краевого центра образования. У них есть идеи по дальнейшей судьбе яхты «Виктория». Судно предложили задействовать в научных экспериментах в био-квантуме и экологических проектах по исследованию реки Амур.

«Продавать краевое имущество за копейки нельзя. А вот идея школьников относительно будущего яхты мне очень понравилась. Она оригинальная и, самое главное, направлена на получение детьми новых знаний. Поручаю министерству образования края этот вопрос проработать, встретиться со школьниками. А министерству имущественных отношений – уточнить состояние судна и пригодность его для перевозки детей», – отметил Дегтярев.

Ранее Дегтярев на совещании в правительстве региона поручил начать ремонт дороги Новый Ургал – Чегдомын до конца года.