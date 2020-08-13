 

Американцы разрешили финнам производить водку Finlandia до 2035 года

13.08.2020, 11:08, Новости дня

Финская компания Altia и американский производитель алкогольной продукции Brown-Forman договорились, что легендарную финскую водку будут выпускать в Финляндии, по крайней мере, до 2035 года.

Легендарная финская водка Finlandia Vodka будет производиться в Финляндии и в будущем, на долгие годы вперед, передает yle.fi.

Компания Altia и американский гигант по производству алкогольных напитков Brown-Forman договорились о продлении контракта по производству Finlandia Vodka до 2035 года. Соглашение регламентирует производство данной марки водки во всем мире.

Altia продала торговую марку знаменитой финской водки американской компании в начале 2000-х годов, при этом производство напитка осталось в Финляндии.



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