Преступления были названы преступлениями, а жертвы — жертвами

13.08.2020, 11:05, Разное

К юбилею горбачевского указа о реабилитации репрессированных.

Акция «Возвращение имен» у Соловецкого камня в Москве. Октябрь 2019 года. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Какой хороший, какой в высшей степени современный текст! Без реверансов и оговорок.

«Тяжелым наследием прошлого явились массовые репрессии, произвол и беззаконие, которые совершались сталинским руководством от имени революции, партии, народа. Начатое с середины 20-х годов надругательство над честью и самой жизнью соотечественников продолжалось с жесточайшей последовательностью несколько десятилетий. Тысячи людей были подвергнуты моральным и физическим истязаниям, многие из них истреблены. Жизнь их семей и близких была превращена в беспросветную полосу унижений и страданий.

Сталин и его окружение присвоили практически неограниченную власть, лишив советский народ свобод, которые в демократическом обществе считаются естественными и неотъемлемыми.

Массовые репрессии осуществлялись большей частью путем внесудебных расправ через так называемые особые совещания, коллегии, «тройки» и «двойки». Однако и в судах попирались элементарные нормы судопроизводства.

Восстановление справедливости, начатое XX съездом КПСС, велось непоследовательно и по существу прекратилось во второй половине 60-х годов.

Специальной комиссией по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, реабилитированы тысячи безвинно осужденных; отменены незаконные акты против народов, подвергшихся переселению из родных мест; признаны незаконными решения внесудебных органов ОГПУ-НКВД-МГБ в 30–50-е годы по политическим делам; приняты и другие акты по восстановлению в правах жертв произвола.

Но и сегодня еще не подняты тысячи судебных дел. Пятно несправедливости до сих пор не снято с советских людей, невинно пострадавших во время насильственной коллективизации, подвергнутых заключению, выселенных с семьями в отдаленные районы без средств к существованию, без права голоса, даже без объявления срока лишения свободы. Должны быть реабилитированы представители духовенства и граждане, преследовавшиеся по религиозным мотивам.

Скорейшее преодоление последствий беззаконий, политических преступлений на почве злоупотреблений властью необходимо всем нам, всему обществу, вставшему на путь морального возрождения, демократии и законности…»

Это текст Указа Президента СССР «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20–50-х годов» от 13 августа 1990 года.

И пусть сказанное в Указе нуждалось в серьезных уточнениях и разъяснениях, его пафос был определенным и ясным.

Преступления были названы преступлениями, беззаконие — беззаконием, невинные жертвы — невинными жертвами.

Есть даже слово «надругательство» — редкое в такого рода документах.

И пусть Совету Министров СССР еще предстояло внести в Верховный Совет СССР «проект законодательного акта, определяющего перечень этих преступлений и порядок признания по суду лиц, осужденных за их совершение, не подлежащими реабилитации по основаниям, предусмотренным настоящим Указом». Без какового акта все хорошие, правильные слова так и останутся словами.

Во многом — и остались, к сожалению.

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Но тогда была уверенная надежда на то, что палачи и неправедные судьи не смогут укрыться за лукавыми формулировками о «персональных данных», которые якобы нельзя разглашать во имя неприкасаемых гуманитарных ценностей — как это было сделано в Тверском суде Москвы совсем недавно. Чтобы, значит, внуки палачей могли продолжать гордиться своими дедами, чтобы было им с чьими портретами в орденах выходить на площади в маршах «Бессмертного полка».

Была уверенность, что найдут безымянные могилы и над ними встанут скорбные памятники. И не будет даже попыток установить памятники вдохновителям и исполнителям террора.

Была уверенность, что никому не будет позволено оправдывать совершенное преступниками «величием» построенного государства, его заводами, каналами, голубыми городами на берегах кровавых рек, задачами его обороны от (в том числе) придуманных врагов и недоброжелателей.

Что никто не сможет переписать нашу историю на такую, какой можно только — гордиться, и уж тем более — заставлять ею гордиться.

Павел Гутионтов

обозреватель