Белорусская сторона сорвала визит Венедиктовой по делу вагнеровцев

13.08.2020, 10:54, Новости дня

Белорусская сторона сорвала визит генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в Минск для обсуждения вопроса выдачи задержанных наемников частной военной компании “Вагнер”. Об этом сообщил главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов со ссылкой на источник среди украинских дипломатов.

“Беларусь уклоняется от выдачи девяти граждан Украины – уголовных преступников из частной военной компании “Вагнер”, которые незаконно прибыли в Беларусь накануне президентских выборов и были задержаны правоохранительными органами”, – написал журналист в своем Facebook.

По его данным, ходатайства об экстрадиции вагнеровцев от Украины белорусская сторона не принимает, мотивируя это занятостью в связи с внутренними событиями.

“Сообщения президента Беларуси Александра Лукашенко 9 августа о том, что генеральный прокурор Украины не прибыла в Минск для обсуждения вопроса экстрадиции преступников “Вагнера”, объясняются срывом данного визита белорусской стороной. Офис генерального прокурора Украины несколько раз обращался за приглашением к своим белорусским коллегам по вопросам организации визита генпрокурора Ирины Венедиктовой, однако никаких мер белорусы не предпринимают. Никакие совместные мероприятия без взаимодействия с руководством Генпрокуратуры Беларуси украинские правоохранители на территории соседней страны сами осуществлять не имеют полномочий”, – отметил Бутусов.

Он напомнил, что девять украинцев – боевиков ЧВК являются опасными преступниками, которые принимали участие в убийствах и других тяжких преступлениях в составе бандитских формирований, разыскиваются украинскими правоохранительными органами и подлежат выдаче на основе договора об экстрадиции.

“Украинские дипломаты опасаются, что Россия оказывает давление на Беларусь с целью невыдачи преступников из Украины”, – добавил журналист.

Беларусь уклоняется от выдачи 9 граждан Украины – уголовных преступников из "частной военной компании "Вагнер", которые… Posted by Юрий Бутусов on Kolmapäev, 12. august 2020

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев, которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.