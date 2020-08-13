 

Число заболевших COVID-19 в Киеве превысило 10 тыс. человек

13.08.2020, 10:54, Новости дня

В Киеве за сутки зафиксировали 133 случая заражения коронавирусом, двое заболевших умерли. Об этом 13 августа в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди заболевших 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, пять девочек от года до 14 лет, 53 мужчины в возрасте от 21 до 75 лет и два мальчика двух и 14 лет.

Наибольшее число случаев выявили в Дарницком (38), Соломенском (19) и Деснянском (16) районах.

Среди заболевших за последние сутки – шесть медиков.

“В больницы столицы госпитализированы 22 пациента. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей”, – сообщил Кличко.

В целом в Киеве с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 10 002 человек, 3278 выздоровели, 149 умерли.

Друзі! У 133 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Двоє людей померли. За весь період коронавірус…

Posted by Кличко – мер on Neljapäev, 13. august 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили у 1592 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 86 140, умерло 1992 пациента, выздоровело 46 216 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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