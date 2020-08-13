У курицы и человека геном совпадает на 70%

13.08.2020, 10:53, Разное

Ученые установили, что генетическое сходство курицы и человека составляет не менее 70%. При этом на генном уровне человек похож на мушку дрозофил и даже огурец, а обусловлено сходство физиологическими особенностями.

По словам руководителя куриной фермы Василия Ропия, курицу часто считают глупым существом, но на самом деле это заблуждение. У этой птицы отличная память, она умеет ориентироваться на местности и даже имеет предрасположенность к счету. Идентичные гены у человека и курицы могут быть связаны с работой системы метаболизма и отвечать за переваривание пищи, преобразование ее в энергию и выведение отходов.

Если сравнивать гены в ДНК у человека и других животных, то сходство будет обусловлено аналогичным физиологическим механизмом. При этом у огурца он тоже имеется. Данный овощ потребляет кислород и синтезирует необходимые ему ферменты, то же самое совершает человеческий организм. А самыми близкими генетическими «родственниками» человека являются приматы.