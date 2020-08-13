Xiaomi в честь юбилея компании вводит скидку на свою продукцию в России

13.08.2020, 10:53, Разное

В этом году компания Xiaomi отмечает десятилетие со дня основания. В честь юбилейной даты китайский IT-гигант ввел для покупателей в РФ большие скидки на свою продукцию.

Как пишет «Ньюинформ», анонс масштабных скидок на смартфоны и другую технику популярный бренд разместил на своем официальном сайте. Причем действовать они будут почти полмесяца, с 17 по 31 августа.

Выгодно приобрести актуальные на рынке мобильных технологий устройства можно в любом официальном магазине корпорации. Среди предложений есть как обычные смартфоны, так и планшетофоны. При этом новые ценники сделают доступными самые топовые гаджеты.

Стоимость Redmi 9 по скидке к юбилею Xiaomi составит менее 10 тысяч рублей. При этом в аппарате установлен 3-гигабайтный модуль оперативной памяти, что дает возможность комфортной работы без перегрузок в режиме многозадачности. Модель же Redmi Note 9 с увеличенным размером экрана, квадрокамерой и батареей более чем на 5 тысяч мАч будет стоить немногим более 13 тысяч рублей.