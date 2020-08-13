 

Зампреда комитета по культуре Саратовской облдумы оштрафовали за мат

13.08.2020, 10:53, Новости дня

Волжский районный суд Саратова оштрафовал на 800 рублей зампреда комитета по культуре областной думы Дмитрия Чернышевского, который использовал нецензурную лексику на заседании, сообщили в пресс-службе суда.

«Рассмотрено дело, (Чернышевскому) назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 рублей, он признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», – сообщил источник РИА «Новости». Она пояснила, что, согласно материалам дела, административный протокол составили сотрудники полиции за то, что 16 июня на заседании рабочей группы областной думы Чернышевский выражался грубой нецензурной бранью в адрес депутата Александра Анидалова (КПРФ).

«Вину Чернышевский не признал, он заявил, что не считает, что совершил правонарушение, и воспользовался ст. 51 Конституции РФ, пояснив, что наказание оставляет на усмотрение суда», – добавили в пресс-службе. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



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