 

Акции солидарности с задержанными на протестах начались в Минске

13.08.2020, 10:53, Новости дня

«Цепочки солидарности» с задержанными и пострадавшими во время разгонов протестов выстраиваются в ряде районов Минска.

Во время акций, участие в которых принимают в основном женщины, люди держат в руках цветы, призывая таким образом прекратить насилие, а также демонстрируют поднятыми вверх руками знак «Победа», передает РИА «Новости».

Проезжающие мимо автомобили громко сигналят, пешеходы аплодируют. Некоторые прохожие останавливаются со словами благодарности. Также в знак поддержки сигналят общественный транспорт и машины коммунальных служб, которые убирают город.

Около 60 человек собрались у кинотеатра «Октябрь». Некоторые подходят, кладут на асфальт у обочины цветы и идут дальше.

Возле первой городской клинической больницы также около 20 человек выстроились в цепь, кроме цветов они держат в руках белые воздушные шары.

Еще одна цепь выстроилась на выходе из метро «Пушкинская» вдоль улицы Притыцкого. Около трех десятков юношей и девушек стоят с цветами и поднятыми вверх кулаками.

Также «цепочки» отмечаются у ряда станций метро на проспектах Независимости и Дзержинского. Около 100 участников акции солидарности идут вдоль проспекта Независимости.

Милицейского усиления в местах сбора участников акций не замечено, все проходит мирно.

Напомним, в понедельник в Минске и других белорусских городах прошли протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов. Один из участников протеста погиб в столкновении со спецназом.

Во вторник протесты продолжились. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Эксперт – «исторический» саммит ЕС стал театральной ширмой для маскировки его проблем

14.07 / Надпись «Жизни чернокожих имеют значение» в Нью-Йорке облили краской

22.07 / Помпео в Дании надеется помешать «Северному потоку — 2» во что бы то ни стало

13.07 / Вице-премьер Трутнев прибыл в Хабаровск

27.06 / Disney переделает аттракцион из-за расистской тематики

11.08 / Новая версия Skoda Octavia появится в РФ осенью

01.07 / Акинфеев попал в шестерку лучших вратарей мира по числу «сухих» матчей

06.08 / Подача заявки на получение гражданства США существенно подорожает

04.07 / Mercedes-Benz закроет завод по производству Smart

06.08 / Немецкие экологи подали иск из-за строительства “Северного потока – 2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска