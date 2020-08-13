Смартфон Realme C11 вышел в РФ по цене 9 тысяч рублей

13.08.2020, 10:50, Новости дня

Китайский бренд Realme анонсировал в РФ новый недорогой смартфон, оснащенный усиленным аккумулятором на 5000 мАч.

В частности, аппарат получил название Realme C11 и относится к начальному сегменту устройств. Приобрести модификацию с 2 гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами постоянной памяти можно за 9 тысяч рублей. Покупателям доступны версии в двух оттенках корпуса – серый и мятный. Также о смартфоне от Realme известно, что здесь использовали увеличенный 6,5-дюймовый экран с разрешением 1600 на 720 пикселей. В верхней части дисплея установлен модуль на 5 мегапикселей.

На задней части используется сдвоенный объектив основной камеры на 13+2 мегапикселя. Смартфон функционирует на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G35, поддерживающем современные игры и приложения.