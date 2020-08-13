Vivo выпустит смартфон совместно с BMW

13.08.2020, 10:50, Новости дня

Известная марка iQOO анонсировала выход нового смартфона, который будет создан при участии немецкого автопроизводителя BMW M Motorsport.

Предполагается, что новинка смартфона пятой серии получит дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц. В базовой комплектации устройство имеет плоский экран, тогда как расширенная версия получит сгибающуюся панель. Эксперты анонсировали, что самым уникальным и привлекательным окажется аппарат в версии BMW Special Edition.

Модель получит соответствующую стилистику, свойственную баварскому бренду. За производительность смартфона отвечает мощный восьмиядерный чип Snapdragon 865. Остальные параметры гаджета пока удерживаются в тайне. Премьера смартфона состоится 17 августа.