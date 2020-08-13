Украинцам рекомендовали воздержаться от поездок в Белоруссию

13.08.2020, 10:48, Новости дня

МИД Украины рекомендует гражданам страны временно воздержаться от посещения Белоруссии до нормализации ситуации, сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

«Министерство иностранных дел выдает новую рекомендацию гражданам Украины: воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших объявлений», – цитирует РИА «Новости» Кулебу.

Министр подчеркнул, что Киев готов к конструктивному диалогу с Белоруссией, однако будет «очень жестко» защищать права и интересы украинских граждан.

«Украина настроена на конструктивный диалог с белорусской властью, но мы будем очень жестко защищать права и интересы украинских граждан в Белоруссии, и чтобы ни у кого не было никаких иллюзий», – сказал он.

Между тем украинская сторона направила две ноты с просьбой предоставить данные о задержанных с 9 по 12 августа в Белоруссии украинцах.

По словам Кулебы, Киеву известно о задержании в Белоруссии граждан Украины Константина Реуцкого, Евгения Васильева, а также гражданки Алешиной. Глава украинского МИД потребовал немедленной встречи консула с этими гражданами.

Ранее в Минске задержали украинских журналистов Константина Реутского (Громадське телебачення) и Евгения Васильева.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев поручил силовикам не трогать журналистов, если они не становятся между нарушителями и стражами порядка. В ведомстве заявили, что в большинстве случаев задержанных журналистов отпускают без составления протокола.

Напомним, в понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Позднее стало известно, что пропавшие в Белоруссии российские журналист «Медузы» Максим Солопов и фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» по-прежнему находятся на территории республики. В понедельник вечером посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил об освобождении фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева и журналиста «Медузы» Максима Солопова.