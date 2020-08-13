 

Мнение: Шанс

13.08.2020, 10:45, Разное

В Белоруссии продолжаются "качели". Структурность и силовой ресурс на стороне режима, однако технологии подавления протеста не могут ничего поделать с тем, что происходит. Фактически иерархическая структура силового подавления не соответствует характеру происходящих событий. Сетевой бесструктурный протест, причем что особенно важно – ненасильственный по своему характеру, не вписывается в инструкции по борьбе с ним. Белоруссия имеет давние традиции партизанской борьбы с оккупантами, и в современных условиях они оказываются достаточно эффективными. Силовая машина не может действовать в подобных условиях и начинает террор по площадям. А это совершенно иная стратегия, в которую режим банально не может. Итогом тотального террора становится резкое сокращение лоялистской прослойки, которая либо поддерживала, либо была нейтральной к режиму. Хорошо было Гитлеру – ему не нужно было изображать из себя мудрого и справедливого правителя. Он пришел как оккупант и совершенно не нуждался в поддержке. Для Лукашенко попытка косплеить Гитлера при подавлении восстания оказывается неудачной. Другой контекст.

Последний раз примерно подобное происходило в Боливии, где народный любимец местных растаманов тоже попытался в четвертый раз стать президентом и тоже как бы выиграл выборы. Но не учел фактор усталости, который неизбежен для любой персоналистской диктатуры, а потому был вынужден бежать в Мексику. Кстати, по нему тоже очень рыдали наши квази-левые, создавшие миф о левом президенте-социалисте.

Экзистенциальный крах режима Лукашенко (даже неважно, удержит он сейчас власть на время или уже нет) связан с банальным, но при этом совершенно не учитываемым им фактором. Люди хотят не только стабильности, но и перспектив. Любая система способна существовать лишь в балансе между устойчивостью и развитием. Если вы в силу любых причин убираете развитие из уравнения, несбалансированное противоречие выжирает весь свободный ресурс, затем начинает набухать и в конечном итоге прорывается, как гнойник. Ничего с этим поделать нельзя, никакие заклинания про что угодно не работают. Законы природы, законы истории и законы развития накрывают тех, кто их игнорирует, раз за разом.

Выиграет ли Белоруссия от ухода Лукашенко – безусловно, да. У нее появится перспектива. Смогут ли белорусы воспользоваться возникшим у них шансом? Неизвестно. Никому, в том числе и им. Однако в том и заключается смысл любой революции – в обретении этих шансов, в перспективе.

Источник: Эль Мюрид



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