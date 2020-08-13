 

В Бразилии начнутся испытания российской вакцины от COVID-19

13.08.2020, 10:43, Разное

В бразильском штате Парана намерены начать тестирование российской вакцины от коронавируса COVID-19, которая получила названия “Гам-КОВИД-Вак” и “Спутник V”. Испытания начнутся в августе-сентябре.

Исследования будут проходить в Технологическом институте. Его руководитель Жоржи Кальяо сообщил, что, если вакцина пройдет сертификацию в Бразилии, страна сможет наладить ее производство во второй половине 2021 года. До этого власти смогут импортировать препарат из России, передает телеканал “360”.



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