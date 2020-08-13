Личное: Бабкин инкубатор

13.08.2020, 10:42, Разное

Тина Канделаки — огромный талант. Только такой талант может в одной фразе наговорить себе на уголовную статью, подорвать основы конституционного строя, наврать с три короба и выставить себя не вполне адекватным человеком.



Фото: Соцсети

«Ты могла бы представить двадцать лет назад, что у Аллы Пугачевой, которая была и есть самый любимый образ в стране, родятся дети, когда она будет в очень зрелом возрасте. Сегодня она мама двух маленьких детей. И разве у нас есть право запрещать это ей?», — вывалила вдруг Тина.

То есть, по мнению Тины дети в предгробовом состоянии — счастье.

С чего вдруг Канделаки решила, что Алка — это «была и есть самый любимый образ в стране», я не знаю. Наверное, Тина соврамши — если только она не имела ввиду под словом «страна» какой-нибудь пансионат для престарелых.

Впрочем, врать Тинатин не впервой, поэтому — давайте к сути?

Разве есть у нас право запрещать иметь детей?

Во-первых, суррогатное материнство запрещено во многих цивилизованных странах, и я уверена, что и наши депутаты скоро примут такой закон. Ибо рабство запрещено, а суррогатная мать — кто она, если не рабыня?

Во-вторых, согласно Конституции России, брак — это союз мужчины и женщины.

Женщина — это человек, способный родить. Мужчина — человек, который любит женщин. При чём тут Пугачёва и Галкин?

Разве можно назвать их совместное проживание в Грязи браком?

Тинатин уверена, что прогресс шагнул так далеко, что на смену матери скоро придёт инкубатор.

Ну, как на птицефабрике, видели? О дивный новый мир, мать твою!



Фото: Соцсети

Старая курица покупает себе молодого любовника. Сама родить уже не может по вполне понятным причинам, но чтобы удержать кобелька, она берёт ребёночка из инкубатора.

И вот такое нам предлагают назвать счастливой семьёй?!

Увольте, Тинатин Гивиевна, это — половое извращение, геронтофилия, отёк остатков мозга, постклимактерический неадекват. Всё, что угодно, но только не счастливая семья — союз Мужчины-Женщины и их детей.

Прогресс — это прекрасно. Вот только пусть этот прогресс ведёт нас не к инкубатору для старых богатых бабок, а повышает порог фертильности.

Пока можешь сама родить — рожай. Уже не можешь? Извини, но никаких суррогатных рабынь и инкубатора.

Неправа, что ли?